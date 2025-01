Pulisic: “Non abbiamo fatto bene nella prima parte, ma siamo in finale. Vittoria che dà fiducia”

Christian Pulisic, attaccante del Milan, è stato intervistato da Mediaset al termine della semifinale di Supercoppa Italiana vinta 2-1 in rimonta sulla Juventus: “Siamo in fìnale, grande spirito di squadra anche se nella prima parte non abbiamo fatto tanto bene. Questa vittoria ci dà fiducia per guardare avanti”.

Sul derby: “Certo, vogliamo vincere contro l’Inter, loro sono una buona squadra e per riuscirci dobbiamo giocare bene”.

Foto: Instagram Milan