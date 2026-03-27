Pulisic: “Mondiale in casa? Mentirei se dicessi che non si sente la pressione di dover far bene”

27/03/2026 | 22:33:30

La stella degli Stati Uniti e del Milan, Christian Pulisic, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale a stelle e strisce.

Queste le sue parole: “La pressione c’è. È un Mondiale. Non è per via della mia posizione nella squadra o altro. Ci sono abituato. Non vorrei trovarmi in nessun’altra posizione. Sono così fortunato, mi sento un privilegiato ad essere in questa situazione. La pressione c’è. La sento. Ma non è nulla che io non possa gestire. La affronterò a testa alta. Lo faremo come squadra. Non devo farlo da solo, ed è questo il bello. Ho ragazzi come McKennie, ho tutta la mia squadra dietro di me, lo staff, un intero Paese di tifosi, e farò semplicemente del mio meglio. È tutto ciò che posso fare”.

Foto: Instagram Milan