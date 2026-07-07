Pulisic: “Mi sono slogato caviglia e ginocchio”

07/07/2026 | 10:53:14

Dopo la sconfitta per 4-1 rimediata contro il Belgio, l’attaccante della nazionale statunitense, Christian Pulisic, è intervenuto ai microfoni di ESPN nel post partita: “Mi sono storto completamente la caviglia e il ginocchio in una sola azione. Vabbè, pazienza. Ho tempo per riposare. È solo un modo sfortunato di finire il Mondiale. Quest’estate mi sentivo davvero bene e pensavo di essere al top della forma. Sono deluso. Non ho avuto i momenti che speravo di avere per cercare di aiutarci a fare il salto di qualità e battere una squadra così forte. Sono deluso da me stesso, ovviamente, ma cercherò di rimanere positivo. Ho fatto molte cose buone e anche la squadra ha fatto lo stesso“.

Foto: Instagram Milan