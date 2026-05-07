Pulisic: “Mi immagino ancora con la coppa del mondo in mano. La mia carriera? All’inizio ero terrorizzato”

07/05/2026 | 18:10:36

Intervistato da Time Christian Pulisic ha parlato della sua carriera e del Mondiale in arrivo: “Attaccare la porta, creare azioni offensive, per me, è la ragione per cui gioco. Ovviamente è necessario partecipare alle altre fasi, difendere e correre, cose differenti. E’ giusto e tutto quanto. Ma quello che mi dà gioia ed eccitazione è creare occasioni per segnare. E’ fantastico essere un calciatore professionista, ma l’idea di farlo davvero era spaventosa per me, ero veramente terrorizzato. L’anno più difficile della mia vita. Cominci a sentirti quasi come se i compagni non volessero il tuo successo. Riesco a mettermi a letto e immaginarmi con in mano la Coppa del Mondo. L’ho fatto da bambino, non smetterò di farlo. Devi crederci, perché no? Spero solo di non essere antipatico come nel 2022, quel goal contro l’Iran mi ha aiutato a rilassarmi ma è pur sempre il mio modo di essere”.

foto x milan