Pulisic: “Manca il gol dal 28 dicembre? Non è un peso, mi è già capitato”

31/05/2026 | 11:44:38

Christian Pulisic è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato del suo digiuno da gol prolungato. L’attaccante americano del Milan non è sembrato allarmato. Le sue dichiarazioni riprese da Espn.com: “Mi è già successo in passato nella mia carriera. Ci sono momenti difficili e poi, a volte, un pallone ti rimbalza sul ginocchio ed entra, e da quel momento in poi sembra che entri qualsiasi cosa.”

Foto: sito Milan