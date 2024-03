Pulisic, Loftus-Cheek e Leao chiudono già la pratica: 3-0 Milan. Slavia Praga in dieci (espulso Holes)

Tutto in discesa per il Milan alla Fortuna Arena contro lo Slavia Praga. Il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League era iniziato in salita per gli uomini di Stefano Pioli, con l’infortunio subìto da Mike Maignan. Il portiere transalpino, in seguito ad un brutto fallo commesso ai suoi danni da Vicek, prova a stringere i denti e si rende anche protagonista di un’ottima parata su un tentativo di Chytil. Poco dopo, al ventesimo, il portiere è costretto a lasciare spazio a Marco Sportiello. Nello stesso istante i meneghini guadagnano, però, la superiorità numerica, per effetto dell’espulsione comminata ad Holes, dopo una revisione al VAR, per via di un intervento falloso su Calabria. E’ l’episodio che spiana la strada al Milan: prima Pulisic si fa ipnotizzare due volte dal portiere ceco Stanek nel giro di due minuti, al 28′ ed al 30′. Passano solo tre giri di lancetta ed è proprio lo statunitense a sbloccare il risultato: Leao entra in area da sinistra, serve l’americano, che si sposta la sfera sul sinistro e conclude, insaccando e portando in vantaggio i suoi. Discorso qualificazione virtualmente chiuso al 36′, quando uno scambio delizioso tra Leao e Theo Hernandez libera lo spagnolo in area: il terzino va sul fondo e mette in mezzo, dove accorre Loftus-Cheek che, a porta vuota sigla la rete del raddoppio. Nei minuti di recupero della prima frazione Rafael Leao si mette in proprio, rendendosi autore di un gol da cineteca, con un tiro da venti metri.

Foto: Instagram Milan