Pulisic: “Il rosso sospeso per Balogun? Siamo felicissimi per lui. Crediamo davvero di poter vincere questo Mondiale”

06/07/2026 | 10:00:48

L’attaccante del Milan e della Nazionale statunitense Christian Pulisic, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Il rosso sospeso a Balogun? Siamo felicissimi per lui. Vederlo con quel sorriso stampato in faccia dice tutto: Folarin merita di giocare una partita come questa e averlo con noi ci dà una spinta enorme. Se riguardate il fallo, non c’era alcuna intenzione di far male. Ho visto interventi molto peggiori in questo Mondiale. È stato un cartellino estremamente severo. Non siamo stati qui a lamentarci o a fare polemica, abbiamo cercato di comportarci con professionalità e penso che, quando fai così, poi le cose buone arrivano. Non sta a me dire se sia stata fatta giustizia o esprimermi sulle polemiche, ma credo che tanti possano pensare che quella decisione iniziale fosse davvero troppo dura. Noi abbiamo presentato ricorso perché pensavamo ci fossero ottime possibilità che venisse accolto ed eccoci qua: ora la cosa più importante è che Flo possa essere in campo. Se quella contro il Belgio è la partita più importante della mia carriera? Dipende da come la guardi… Ho giocato una finale di Champions, ma con la mia nazionale è una sfida gigantesca. Ogni anno percepisco una crescita del nostro movimento. Avere un Mondiale negli Stati Uniti sta aiutando molte persone a capire davvero cosa rappresenti questo sport nel mondo e tanti stanno diventando sempre più appassionati. Perché salire sul nostro carro? Perché siamo americani. È quello che facciamo: crediamo. Crediamo che tutto sia possibile. Crediamo davvero di poter vincere questo Mondiale. Penso che questo sia un ottimo motivo per sostenerci”.

Foto: Instagram Milan