Pulisic: “Il Milan mi ha dato tutto. Voglio essere ricordato come qualcuno che ha sempre dato il massimo”

10/06/2025 | 21:15:35

Durante l’intervista concessa al canale YouTube della Serie A, l’ala del Milan, Christian Pulisic, ha così parlato del suo rapporto con i tifosi rossoneri: “È difficile per i tifosi conoscere davvero i giocatori. Nessuno conoscerà davvero il mio carattere fuori dal campo ma sai, la mia intenzione è che loro vedano cosa do in campo e come gioco con il cuore ogni volta che scendo in campo e do il massimo e combatto per i loro colori. Spero che la gente lo capisca perché questo club mi ha dato tutto e gliene sono estremamente grato. Voglio solo essere ricordato come qualcuno che ha dato il 100% ogni singola volta che è sceso in campo”.

Foto: Instagram Milan