Pulisic, il CEO del New York City: “Ci piace, ma se il Milan non vuole cederlo la trattativa è chiusa”

17/07/2026 | 11:45:44

Pulisic piace al New York City, il CEO del club Brad Sims, si è espresso così a aMNewYork: “Siamo convinti che Christian voglia giocare nella MLS e tornare a casa. E in qualsiasi momento dovesse accadere, pensiamo e speriamo che il New York City sia in cima tra le sue preferenze. Se il Milan non vuole cederlo, allora la trattativa è chiusa. Ci piacerebbe averlo? Sì. Qualsiasi squadra della MLS vorrebbe averlo? Sono abbastanza sicuro che la risposta sarebbe sì”.

foto x milan