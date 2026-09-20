Pulisic: “Il 2026 è stato difficile per me e per la squadra. Ora dobbiamo solo vincere”

21/09/2026 | 00:00:05

Pulisic ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Lecce: “Ho corso troppo oggi e mi sento molto stanco, però va bene: abbiamo giocato bene come squadra. È stato un piacere giocare con questi compagni. È stato molto difficile per me il 2026, e anche per la squadra, fino alla scorsa stagione. Però dai, oggi ho segnato un altro gol: adesso dobbiamo solo continuare a vincere e basta”.

foto x milan