Pulisic: “Ho preso un piccolo colpo e sono uscito per precauzione”

13/06/2026 | 12:17:25

Pulisic nel corso della prima gara degli USA, che lo ha visto tra i protagonisti indiscussi, ha dovuto lasciare il campo a causa di un colpo preso sulla gamba. Il rossonero però ha rassicurato tutti quanti al triplice fischio: “Ho preso una botta alla gamba nel primo tempo, non dovrebbe essere niente di grave, il cambio è stata una precauzione e spero di recuperare subito. È solo la parte posteriore della gamba, nella zona del polpaccio, mi è già capitato in passato e resto ottimista. Non credo sia niente di grave”.

Foto: Instgram Musah