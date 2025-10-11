Pulisic: “Ho ancora molto da realizzare con il Milan, in estate ho lavorato duramente”

11/10/2025 | 10:50:32

L’attaccante del Milan Christian Pulisic ha parlato del suo grande avvio di stagione con i rossoneri allenati da Max Allegri: “L’ottimo inizio di stagione con il Milan? È solo questione di costanza e di impegno, ed è bello vedere i risultati e giocare bene. Ma è solo l’inizio della stagione. Ho ancora molto da realizzare. Ho lavorato duramente quest’estate. Non è che mi sia semplicemente preso una pausa. Volevo assicurarmi che il mio corpo fosse pronto per iniziare la stagione, volevo iniziare alla grande” le parole riportate da Prosoccerwire.

FOTO: Insta Milan