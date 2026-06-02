Pulisic, gol e assist contro il Senegal: “Ora spero che la gente la smetta di parlare”

02/06/2026 | 18:59:10

Dopo un 2026 difficile, con nessun gol bel Milan, nell’amichevole degli USA contro il Senegal, Christian Pulisic è rinato con un assist e un gol. Al termine della partita, vinta 3-2 e in cui è stato votato MVP del match, Pulisic è stato intervistato e ha parlato così, come riportato da Espn.com: “Sentivo questa fiducia. Ho giocato davvero bene anche nei mesi scorsi, ma alla gente sembra importare solo dei gol. Quindi spero che adesso la smettano di parlarne. Mi sento bene e ora, ovviamente, si è trattato solo di un’amichevole. Ci aspettano partite importanti e io devo farmi trovare pronto.”

Foto: Instagram Milan