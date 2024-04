Pulisic-Giroud-Leao, il Milan travolge il Lecce (in dieci): 3-0. Rossoneri volano a +9 sulla Juve

Il Milan vince 3-0 contro il Lecce e consolida il secondo posto volando a +9 sulla Juventus. La gara si sblocca dopo appena 7′: Chukwueze entra in area da destra e dà il pallone al limite a Pulisic, che se lo porta sul sinistro e lo scarica alle spalle di Falcone. Il Milan continua a spingere e al 20′ arriva anche il gol del raddoppio firmato da Olivier Giroud: tutto nasce da un calcio d’angolo ottimamente battuto da Adli, una parabola tesa su cui irrompe il centravanti francese che di testa angola il pallone e batte ancora una volta il portiere giallorosso. Al 29′ trema San Siro: cross dalla trequarti, Gonzalez di testa supera Maignan e prende la traversa piena. Al 45′, però. il Lecce rimane in dieci uomini per il rosso diretto mostrato da Massimi a Krstovic per gioco pericoloso su Chukwueze. Al 58′ arriva anche il gol di Leao per il 3-0 de Milan. Il portoghese parte in campo aperto, brucia in velocità la difesa salentina e col sinistro batte Falcone per la terza volta. Nell’occasione il Lecce si lamenta per un precedente presunto fallo in area rossonera su Almqvist, con l’arbitro Massimi che però ha lasciato giocare. Secondo assist di giornata di Yacine Adli. Termina così 3-0 a San Siro, il Milan vola a quota 68 punti. Discorso diverso, invece, per il Lecce che resta a 29 punti, momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione.

Foto: Instagram Milan