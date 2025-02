Pulisic fa chiarezza: “Non ho mai litigato con Conceiçao, leggere queste bugie è inaccettabile”

Sono state molte le voci delle ultime ore che parlavano di un litigio tra Pulisic e Conceiçao. A smentire tutto, però, ci ha pensato il calciatore statunitense tramite il profilo X del Milan. Queste le sue parole: “Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare sul campo, per il Club e per i nostri tifosi”.

FOTO: X Milan