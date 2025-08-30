Pulisic è la certezza di Allegri. E’ decisivo anche nel nuovo ruolo

30/08/2025 | 09:42:40

La certezza del Milan si chiama Christian Pulisic, uno dei pochi a mettere d’accordo praticamente tutti gli allenatori passati sulla panchina rossonera negli ultimi anni. Nella vittoria rossonera di Lecce c’è anche la firma dell’americano, che ha dimostrato di sapersi destreggiare anche in un ruolo non propriamente suo come quello di attaccante a tutto campo nel 3-5-2. E Allegri ha una certezza in più alla quale affidarsi, in attesa del recupero totale di Rafael Leao e dell’integrazione di Nkunku, vedremo come deciderà di sfruttarlo mister Max Allegri. Intanto Pulisic continua a confermarsi un giocatore importante per l’attacco del Diavolo, come dimostrano le 34 reti in 103 presenze, un bottino sicuramente importante per un calciatore abituato ad agire come esterno.

Foto: Instagram Milan