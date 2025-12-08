Pulisic è in viaggio per Torino
08/12/2025 | 11:10:24
Christian Pulisic, capocannoniere del Milan in questo campionato insieme a Rafael Leao con cinque gol segnati, resta dubbio per la partita contro il Torino di questa sera. L’attaccante americano è comunque partito per Torino, con l’obiettivo di raggiungere i compagni, dopo aver smaltito febbre. L’americano si era ammalato da sabato notte, come spiegato anche da Allegri in conferenza stampa, vedremo se il tecnico livornese riuscirà a recuperarlo in extremis per la sfida contro la squadra di Baroni.
Foto: Instagram Pulisic