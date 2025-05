Pulisic e doppietta Gimenez ribaltano Orsolini: il Milan batte 3-1 il Bologna

09/05/2025 | 22:49:14

Battuta d’arresto importante per il Bologna in chiave Champions. Gli emiliani perdono 3-1 al Meazza e possono allontanarsi dalla corsa Champions. Primo tempo avaro di emozioni, accade tutto nella ripresa.

Nella ripresa si sblocca subito la gara al 49′. Gran gol di Orsolini, che riceve da una sponda di testa di Dallinga, punta Pavlovic e col sinistro a giro supera Maignan. Al 62′, risponde il Milan, botta di destro del francese, risponde Skorupski. Al 65′, triplo cambio per il Milan: fuori Pavlovic, Jimenez e Jovic. Dentro Walker, Chukwueze e Gimenez.

Al 73′, pareggia il Milan con Gimenez. Bella verticalizzazione di Joao Felix per Chukwueze. Il nigeriano in mezzo per Pulisic, che serve Gimenez freddo da due passi a superare Skorupski in uscita. Gimenez che al 75′ trova anche il 2-1, annullato per fuorigioco.

Ma il Bologna concede ancora i fianchi e ne approfitta il Milan. All’80’, ancora azione nata dalla destra con Chukwueze, palla a Joao Felix che tenta il tiro ma viene murato, rimpallo che favorisce Pulisic che prende la mira e chirurgicamente supera Skorupski.

Nel recupero arriva anche il 3-1 rossonero con Gimenez, autore della prima doppietta in campionato. Vince il Milan 3-1, Milan che scavalca la Fiorentina e sale all’ottavo posto. a 60 punti, a -2 ora proprio dal Bologna, a -3 dalla zona Champions ma con una gara in più. Bologna che si ferma a 62 punti e può essere una battuta d’arresto pesante per la rincorsa al quarto posto.

Foto: sito Milan