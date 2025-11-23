Pulisic colpisce, Maignan fa miracoli (anche un rigore di Calhanoglu): il Milan gode

23/11/2025 | 22:47:16

Il derby è del Milan, con sofferenza e fortuna i rossoneri piegano l‘Inter 1-0 grazie al gol di Pulisic. I rossoneri sorpassano in classifica Chivu e salgono al secondo posto con il Napoli. Il primo tempo del Derby di Milano si è chiuso 0-0, con la squadra di Chivu che ai punti avrebbe meritato qualcosa di più complici anche i due legni colpi dall’Inter. Al 27′ angolo di Calhanoglu, sul primo palo sbuca Acerbi che di testa anticipa Fofana e colpisce il palo. Al 37′ i nerazzurri vanno ancora una volta vicini al vantaggio, sponda di Thuram per Lautaro che calcia di esterno, ma Maignan devia sul palo. La ripresa sembra iniziare con il solito piglio dei primi 45′, ma un lampo in contropiede del Milan sblocca la gara, Pulisic raccoglie una respinta imprecisa di Sommer e porta avanti il Diavolo. Al 72′ viene assegnato un rigore all’Inter per fallo di Pavlovic su Thuram, ma Maignan ipnotizza Calhanoglu. L’assalto finale dei nerazzurri non basta, il primo derby stagionale è dei rossoneri.

foto x inter