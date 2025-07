Pulisic: “Ciò che rende unico il Milan è il modo in cui il Club abbraccia creatività e cultura, sia in campo che fuori”

10/07/2025 | 17:46:40

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha presenziato a un evento in casa rossonera e ha commentato così al sito ufficiale del club rossonero: “Il golf è da sempre una delle mie più grandi passioni al di fuori del calcio; unire questi due mondi attraverso questa collezione è stato davvero speciale. Ciò che rende unico il Milan è il modo in cui il Club abbraccia creatività e cultura, sia in campo che fuori. Questa collezione riflette proprio questo spirito, dimostrando come il calcio possa connettersi naturalmente con altre passioni, dalla moda alla musica allo sport – proprio come Milano ha sempre fatto”.

Il lancio della collezione segna anche un momento fondamentale nel percorso evolutivo del brand AC Milan, introducendo ufficialmente la Clubhouse – nuova piattaforma dove il calcio incontra la creatività e si fonde con il mondo della moda, del design, della musica e dell’arte.

Clubhouse riflette l’identità del Milan come emblema culturale che va oltre lo sport. In 125 anni di storia, il Club ha costantemente unito passioni e realtà diverse, proprio come la comunità globale dei tifosi rossoneri, i cui interessi spaziano ben oltre il calcio. Clubhouse è una celebrazione di questo spirito – uno spazio ispirato a Milano ma con respiro globale, dedicato al racconto, alla collaborazione e all’innovazione culturale, con l’obiettivo di stimolare conversazioni significative e nuove connessioni creative.

Foto: Instagram Milan