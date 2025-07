Pulisic: “Allegri? Ha grande esperienza, sa come creare sintonia con il gruppo”

30/07/2025 | 09:54:06

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic ha fatto il punto sul momento del Milan durante la preparazione estiva. Il fantasista statunitense si è detto soddisfatto delle prestazioni offerte dalla squadra nelle prime uscite stagionali: “Abbiamo fatto bene in entrambe le gare, soprattutto nel primo tempo siamo stati solidi in difesa e abbiamo creato diverse occasioni. In questo momento affrontare squadre forti è fondamentale e, come inizio, possiamo essere soddisfatti.” Sull’andamento generale della preparazione, Pulisic invita alla cautela: “La strada è quella giusta, anche se è ancora presto per giudicare. L’importante ora è prepararci al meglio per arrivare pronti all’inizio del campionato.” Il numero 11 rossonero ha poi elogiato il nuovo tecnico Massimiliano Allegri, sottolineando il suo impatto iniziale: “Ha cominciato nel modo giusto. Ha grande esperienza con campioni di livello, sa come relazionarsi con i giocatori e creare sintonia con il gruppo. Sta lavorando molto sulla compattezza difensiva, un aspetto chiave per essere poi efficaci in fase offensiva.” Infine, un commento su uno dei punti critici della scorsa stagione: i gol subiti. “È vero, abbiamo concesso troppo. Per migliorare serve maggiore attenzione, e non solo dai difensori: dobbiamo difendere tutti insieme come squadra.”

Foto: Instagram Milan