Pulisic: “Al Mondiale la pressione c’è sempre. Il sogno è quello di vincere la Coppa”

09/06/2026 | 10:00:45

La stella degli Stati Uniti, giocatore del Milan, Christian Pulisic, ha parlato con WWD, dove ha svelato che il suo sogno è quello di accontentare la richiesta di Trump e di vincere il Mondiale. Ecco le sue parole: “Ovviamente squadre come Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile hanno talento ed esperienza incredibili. Ma la Coppa del Mondo sorprende sempre anche le persone. Non puoi sottovalutare nessuno. Voglio dire, per me il sogno è semplice: USA in finale e vittoria del Mondiale. Non mi interessa davvero contro di chi”.

Poi ha aggiunto: “C’è sempre pressione con una Coppa del Mondo, soprattutto rappresentando il tuo Paese, ma è anche ciò che sogni da bambino. Giocare a casa lo rende ancora più speciale. Cerco di non pensare troppo lontano però. La cosa più importante è prepararsi nel modo giusto ogni giorno, rimanere in salute e aiutare la squadra a costruire fiducia”.

Sulla crescita del movimento: “Penso decisamente che il calcio stia crescendo molto negli Stati Uniti. Puoi percepirlo. I tifosi sono più connessi, gli stadi sono più pieni, i bambini più giovani seguono da vicino il calcio europeo e la Coppa del Mondo in arrivo negli Stati Uniti lo spingerà ancora oltre. Naturalmente c’è ancora spazio per crescere perché la cultura sportiva in America è enorme e competitiva, ma penso che ci stiamo muovendo in una direzione davvero eccitante”.

Su di sé, aggiunge: “Non importa cosa succede, continuo sempre a spingere e a cercare di migliorare. Una mia debolezza? Forse il fatto di essere troppo duro con me stesso a volte. Mi aspetto sempre molto da me stesso”.

Foto: Instagram Milan