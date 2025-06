Pulisic: “Al Milan c’è tanta pressione. Allegri? McKennie me ne ha parlato benissimo”

12/06/2025 | 18:30:18

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato a CBS Sport Golazo: “C’è tanta pressione su di noi, soprattutto in un club come il Milan quando le cose non vanno come dovrebbero. Ci si aspetta che vinciamo: partite, trofei e quando le cose non vanno esattamente come ti aspetti può diventare difficile, ma sono grato di essere in questa posizione. Giocare per un club come il Milan mi rende ancora più desideroso di riportare la squadra dove dovrebbe stare. Quest’anno è successo un po’ di tutto ma sono pronto e ottimista per il futuro. Allegri? Ne ho parlato recentemente con McKennie e mi ha detto solo cose positive. Mi ha detto che è una persona divertente, che ama scherzare, uno sanguigno”.

Foto: Instagram Milan