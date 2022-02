Pulgar ha detto sì al Galatasaray: i dettagli

Erick Pulgar al Galatasaray: c’è il sì. La trattativa ha avuto i primi impulsi ieri sera, il centrocampista cileno avrebbe voluto trascorrere una notte di riflessione e stamattina si è svegliato dando il via libera al club turco. Operazione in prestito secco, per Pulgar ci sarà l’opportunità in Turchia di avere lo spazio che ultimamente non ha trovato in maglia viola. Tutto questo dopo il naufragio di qualsiasi trattativa per la cessione di Amrabat, che doveva andare al Tottenham, ma gli Spurs si sono orientati su Bentancur.

FOTO: twitter fiorentina