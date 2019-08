Pulgar alla Fiorentina: è fatta! Più veloce della luce da ieri mattina. Le cifre

: più veloce della luce. Da ieri mattina, a sorpresa , alla definizione di questi minuti. Al Bologna andranno 10,4 milioni di euro (la clausola era di 12 milioni in dollari), il centrocampista firmerà un quadriennale (scadenza 2023) da 1,3-1,4 milioni più bonus a stagione. Al Bologna verrà garantita una percentuale del 10 per cento su un’eventuale futura rivendita a partire da 10,5 milioni, la cifra che garantirebbe una nuova plusvalenza. Ma la Fiorentina vuole tenersi stretto un acquisto importante, fortemente voluto, dopo una trattativa a fari spenti e decollata in fretta. Ieri mattina vi avevamo dato l’anticipazione a sorpresa, aggiungendo subito dopo che Pulgar aveva scalato tutte le gerarchie tra gli acquisti del nuovo centrocampo viola. Ieri sera vi avevamo svelato la chiusura entro sabato : la Fiorentina ha voluto fare in fretta, regalandosi un grande colpo. Ora Pulgar è pronto per gli aspetti burocratici e formali: visite e firma.