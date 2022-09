Pulcinelli blinda Bucchi: “Il mister, come l’Ascoli, si ama e non si discute. Fateci lavorare serenamente”

Dopo due sconfitte di fila, in casa Ascoli i tifosi hanno cominciato a mugugnare con l’allenatore, Cristian Bucchi.

Massimo Pulcinelli presidente dei bianconeri, blinda e prende le difese del tecnico, con un post sul proprio account ufficiale su Instagram: “Mister Bucchi, come l’Ascoli, si ama e non si discute! Forza e coraggio mister! Chi fa sbaglia, chi non fa giudica… Fateci lavorare con serenità”.