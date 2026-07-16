Puerta, dal Bologna l’offerta più alta. La posizione del Racing

16/07/2026 | 23:25:05

Gustavo Puerta è un centrocampista di sostanza che avrà sicuramente mercato. Il Racing Santander ha ricevuto fin qui una sola offerta ufficiale, quella del Bologna svelata ieri. Una proposta da 16 milioni ritenuta insufficiente perché la richiesta è di almeno 20 milioni. Di sicuro le occasioni non mancheranno, Puerta era stato seguito da altri club italiani e probabilmente per il colombiano il fronte degli estimatori si allargherà. Intanto, il Bologna per il centrocampo ha virato su Amondairan dell’Estudiantes: vedremo se la rinuncia a Puerta, vecchio pallino di Sartori, sarà definitiva.

foto insta puerta