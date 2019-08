Pucino all’Ascoli: in arrivo l’annuncio

Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato che Raffaele Pucino stava per scavalcare Filippo De Col nelle gerarchie per la fascia destra del nuovo Ascoli. Poi vi abbiamo aggiunto che il classe ’91 stava per risolvere il contratto biennale che lo lega alla Salernitana, con gli accordi totali raggiunti. Tutto confermato: nelle prossime ore arriverà l’annuncio del trasferimento di Pucino all’Ascoli.