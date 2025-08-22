Puccinelli fa poker con Cairo: Baroni, Anjorin, Ismajli e Asllani

22/08/2025 | 12:55:04

Luca Puccinelli è un agente, non tra i più importanti sul territorio, ma che ha chiuso nel giro di poche settimane un poker con Urbano Cairo. Con l’arrivo di Asllani ha fatto davvero poker, vi sintetizziamo le operazioni (alcune da noi anticipate): l’allenatore Baroni, il difensore Ismajli, il centrocampista Anjorin e adesso il regista Asllani. Situazione atipica, ma che va segnalata per dovere di cronaca. Adesso la speranza per il pazientissimo popolo granata è Cairo riesca a raggiungere un piazzamento in Europa, sarebbe un evento. Situazione che giustificherebbe anche la presenza fin qui anonima del direttore sportivo Vagnati, anni luce di distanza dal punto di vista dei contenuti di mercato rispetto al suo predecessore.

