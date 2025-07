Pubill, no Wolverhampton, sì Atletico Madrid

22/07/2025 | 20:45:18

Marc Pubill al Wolverhampton? No, il terzino è sempre più vicino a trasferirsi all’Atlético Madrid. Secondo quanto riportato da Marca, l’operazione con l’Almería è ormai in dirittura d’arrivo. Il club madrileno ha raggiunto un accordo con la squadra spagnola per il trasferimento del giovane terzino su una cifra complessiva di 18 milioni di euro, bonus inclusi. L’affare, che si sta concretizzando rapidamente, prevede che Pubill firmi un contratto che lo legherà ai colchoneros fino al 30 giugno del 2030.

Foto: Instagram Pubil