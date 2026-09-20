Pubill: “Derby? Battere il Real sarebbe una dimostrazione di forza, lotteremo per riuscirci”

20/09/2026 | 11:45:03

Il difensore dell’Atletico Madrid, Marc Pubill, ha concesso un’intervista a MARCA. Queste le sue parole:

“Simeone allenatore esigente? Sì, è un allenatore molto esigente; cerca di tirare fuori il meglio da tutti. E ci riesce sempre. Esigente, o come lo si voglia chiamare, ma funziona. La sconfitta in Coppa la scorsa stagione? Una delle sconfitte più difficili, senza dubbio. Molti tifosi dell’Atlético si consideravano già campioni della Coppa, è stato doloroso, ma sono sicuro che vinceremo qualcosa quest’anno. Il derby? È una partita speciale, ma lo sono tutte le partite. Sono altri tre punti. Chi è più spaventoso tra Mbappe, Vinicius e Bellingham? Beh, sono ottimi giocatori e un’ottima squadra, ma lo siamo anche noi. Quindi lotteremo sul campo e li batteremo. Se battere il Real rappresenterebbe una dichiarazione d’intenti? Sì, batterli questa domenica sarebbe una dimostrazione di forza. Lotteremo per riuscirci, ne sono sicuro”.

Foto: X Atletico