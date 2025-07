Pubill: “Avevo altre offerte, ma volevo solo l’Atletico. Voglio vincere tutti i titoli”

31/07/2025 | 19:30:38

Marc Pubill si è presentato da nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Il terzino è approdato alla corte di Simeone dopo l’accelerata dello scorso 23 luglio, le sue parole in conferenza stampa: “Avevo più opzioni, ma quando è arrivato l’Atlético, volevo solo questa. Simeone? E’ esattamente come lo immaginavo. L’ho sempre ammirato. È molto laborioso ed esigente. È una grande sfida per me, un grande passo avanti. Sto realizzando un sogno. Non vedo l’ora di iniziare. Sono qui per divertirmi e dare una mano. L’obiettivo di tutti è vincere titoli. Ho parlato con Barrios e Baena, spero di vincere titoli”.

FOTO: X Atletico