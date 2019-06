PSV, Van Bommel: “Ho telefonato a Robben, ma gli serve tempo per decidere”

Dopo 10 anni, Arjen Robben lascerà il Bayern Monaco. Tra le possibili destinazioni per l’olandese c’è anche il PSV Eindhoven. Il tecnico Mark Van Bommel, a voetbalzone.nl, ha dichiarato di aver contattato l’ormai ex giocatore dei bavaresi per discutere di un ritorno in patria, proprio al PSV. “C’è stata più di una telefonata – ha ammesso l’allenatore – lui sa che ci piacerebbe tanto averlo con noi, ma ha bisogno di un po’ di tempo per prendere questa decisione”.

Foto Bild