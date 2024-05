PSV, ufficiale Tillman

Come riportato dal sito Kicker.de, dopo due stagioni in prestito il PSV ufficializza Tillman del Bayern Monaco. La squadra olandese, dopo aver vinto il campionato, ha ingaggiato il classe 2002 e punta già al prossimo titolo. Il direttore sportivo del Bayern Monaco Christoph Freund, ha commentato così la cessione dello statunitense: “Malik Tillman è arrivato al FC Bayern da giovane giocatore, qui negli anni è diventato un professionista e ora è diventato un top performer a Eindhoven. Gli auguriamo tanto successo e tutto il meglio per il suo futuro”.

Foto: Twitter PSV