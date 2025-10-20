PSV-Napoli, le curiosità: i precedenti sorridono agli olandesi

20/10/2025 | 12:20:28

Domani alle 21 si giocherà il match di Champions League tra PSV e Napoli.

Ecco alcune curiosità sulla sfida:

-Gli unici precedenti tra PSV e Napoli nelle competizioni UEFA risalgono alla fase a gironi dell’Europa League 2012/13, quando il club olandese vinse entrambe le partite (6-1 complessivo).

-La sconfitta casalinga per 1-3 contro l’Union Saint-Gilloise alla prima giornata è una delle sole tre sconfitte del PSV nelle ultime 15 partite della fase a gironi o della fase campionato di Champions League.

-Il Napoli ha perso le ultime tre partite in trasferta di Champions League, compresa la sconfitta per 2-0 in casa del Manchester City nella prima giornata.

-Le ultime partite del Napoli contro una squadra olandese risalgono alla fase a gironi della Champions League 2022/23, quando gli azzurri batterono l’Ajax 6-1 in trasferta e 4-2 in casa.

Foto: Instagram Inter