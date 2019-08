Psv, l’eliminazione brucia. E ora Lozano-Napoli si può riaprire

L’eliminazione del Psv dalla Champions per mano del Basilea potrebbe avere importante conseguenze anche sul mercato. Il club olandese voleva cedere Lammers (sulle sue tracce c’erano diverse italiane), ma il recente infortunio dell’attaccante ha bloccato qualsiasi discorso. E ora inevitabilmente torna di moda il nome di Lozano, da tempo un obiettivo del Napoli. L’esterno offensivo messicano piace molto ad Ancelotti, un investimento in grado di innalzare il potenziale del Napoli. Già in passato c’erano stati contatti tra il club partenopeo e Raiola, agente di Lozano, ora la pista può riaprirsi complice anche l’eliminazione dalla Champions del Psv. La valutazione è da 40 milioni a salire, presto potrebbero esserci novità.

Foto: Ed.nl