PSV, infortunio al ginocchio per Lammers: “Dispiace, ma fa parte della vita”

Brutte notizie in casa PSV. Infortunio grave per Sam Lammers: il giovane attaccante olandese, seguito da diversi club italiani (Roma, Fiorentina e Sampdoria), ha rimediato la lesione del legamento crociato e dovrà stare lontano dal rettangolo verde per qualche mese. Queste, intanto, le parole del 22enne: “Sono molto dispiaciuto perché ero pronto ad aiutare la squadra sul campo. Ora devo rimanere qualche giorno in ospedale e poi potrò iniziare la riabilitazione per tornare più forte di prima. Tutto questo fa parte della vita di un atleta”.

Foto: Voetbalzone