PSV, Ihattaren messo fuori rosa dopo la visita a Nizza con Raiola

La “gita” a Nizza in compagnia di Mino Raiola ha indispettito non poco il PSV Eindhoven, che ha usato il pugno duro nei confronti di Mohamed Ihattaren. Il club olandese ha infatti escluso il giocatore dalla prima squadra e che seguirà un programma individuale di allenamenti a partite da lunedì. Il motivo è presto spiegato: il giocatore non ha rispettato gli accordi con il club negli ultimi tempi, mostrando atteggiamenti che hanno infastidito la società.

Il contratto del calciatore scade nel 2022, facile pensare ad una possibile cessione del club in questa sessione di mercato.

Foto: Twitter PSV