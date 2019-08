Psv, esami per Lozano: escluse lesioni. Ora il Napoli…

Buone notizie in casa Psv Eindhoven e in particolar modo per Hirving Lozano: il fantasista messicano, uscito ieri dolorante dopo uno scontro di gioco subito durante la gara di Eredivisie contro il Den Haag, ha effettuato gli esami strumentali i quali hanno escluso lesioni. Pertanto, si tratta solo di un trauma contusivo. Ora, come raccontato nelle scorse ore, il Napoli può accelerare i tempi e consegnare il classe 1995 a Carlo Ancelotti.

Foto: Hitc