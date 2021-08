PSV, Elfrink: “Dumfries all’Inter? Una destinazione che ora non è possibile”

Denzel Dumfries ancora non ha capito quale sarà il suo futuro, lo conferma l’osservatore del Psv Eindhoven Rik Elfrink, che nel corso della trasmissione ‘De Oranjezomer’ dell’emittente Veronica ha spiegato come Everton e Inter siano al momento due destinazioni poco probabili: “Lo volevano da tanto tempo, ma ora non è possibile per tutti i motivi noti”.

Tanto che non si esclude nemmeno un’ipotesi di rimanere in Olanda: “Non c’è disaccordo. Lui non partecipa alle partite per il momento, quindi il Psv sta rischiando”.