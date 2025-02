PSV, è crisi. Terzo pareggio di fila, una sola vittoria nelle ultime 5 partite. L’Ajax può allungare

Il PSV, prossimo avversario della Juventus in Champions League (mercoledì ore 21 il ritorno dei playoff), non sa più vincere. La compagine olandese pareggia 2-2 contro l’Utrecht. Terzo pareggio di fila, una sola vittoria nelle ultime 5 gare.

Babadi salva i padroni di casa al 94′, da una sconfitta clamorosa che stava per maturare. Periodo non semplice per la compagine di Bosz. L’Ajax di Farioli è solo un punto dietro ma attenzione, ha due gare da recuperare e può allungare in vetta. La Juve quindi affronterà mercoledì un avversario non proprio al top.

Foto: Instagram PSV