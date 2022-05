PSG, un disastro firmato Leonardo. Ora Campos è pronto

Il ciclo di Leonardo potrebbe essere al capolinea. Aspettiamo le decisioni finali, ma oggi la strada è questa. Dal tardo pomeriggio le principali testate francesi rilanciano il nome di Luis Campos, che tra l’altro ha un eccellente rapporto con Mbappé. Ma torniamo a Leonardo, di sicuro uno dei principali artefici del disastro Paris Saint-Germain. Nessuno si offenda, ma dovremmo dire il principale per una serie di motivi che possono essere sintetizzati. Il primo vince per distacco: Leonardo ha avuto un budget infinito, senza limiti, ha speso bene e meno bene ma in ogni caso sarebbe stato difficile fare peggio. Il secondo motivo forse è ancora più pesante: la scelta degli allenatori, abbastanza opinabile, con il paradosso (eufemismo) di aver licenziato Tuchel – chiaramente con l’avallo della società – che subito dopo ha vinto la Champions con il Chelsea. È giusto ribadirlo dopo l’incredibile vicenda Mbappé. Non sappiamo se la proprietà andrà fino in fondo e si rivolgerà a Campos, di sicuro Leonardo è il costruttore di palazzi che poi crollano pur avendo speso centinaia di milioni senza precedenti.

Foto: sito PSG