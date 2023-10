PSG, Ugarte: “Il centrocampo del Newcastle è pericoloso, ma noi vogliamo fare una grande gara”

Manuel Ugarte, centrocampista della squadra parigina, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista della partita contro il Newcastle. Ecco le sue dichiarazioni:

“Per me la cosa più importante è concentrarci su noi stessi. Dobbiamo concentrarci anche sui nostri avversari, ma la cosa principale è fare il nostro gioco. Sappiamo che se giochiamo bene, vinciamo. Mi piacerebbe giocare come abbiamo fatto contro l’OM e, da parte mia, ripetere la stessa prestazione. Sappiamo che la Champions League è molto complicata. Siamo fiduciosi e speriamo di vincere questa partita. Il Newcastle ha un centrocampo molto forte con alcuni giocatori molto bravi. Ma ho fiducia in me stesso e nei miei compagni di squadra. Penso che faremo una grande gara”.

Foto: Instagram PSG