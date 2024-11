Il Paris Saint-Germain vola come sempre in Ligue 1. Nell’anticipo della dodicesima giornata di campionato il PSG ha battuto facilmente il Tolosa, calando un tris e tornando a +6 in classifica sul Monaco, blindando così la vetta. Una partita comunque equilibrata, malgrado il risultato. Joao Neves, Beraldo e Vitinha sono riusciti a mettere a segno i centri per la vittoria della compagine di Luis Enrique.