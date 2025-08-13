PSG-Tottenham, la partita delle prime volte

13/08/2025 | 16:35:18

PSG e Tottenham si contenderanno il trofeo della Supercoppa europea nella cornice del Bluenergy Stadium di Udine. Manca sempre meno al calcio d’inizio dell’entusiasmante sfida che vedrà sfidarsi la vincitrice della scorsa Champions League e dell’Europa League. Sarà un match dalle tante emozioni, contrastanti, quelle che aleggiano attorno alle due squadre che giunte al 13 di agosto vivono momenti differenti della loro storia. Gli Spurs hanno salutato la bandiera del club, Heung-Min Son, atterrato non troppo tempo fa nel continente americano; James Maddison ha invece, presumibilmente, terminato anzitempo la stagione per via di un brutto infortunio rimediato (rottura del legamento crociato anteriore). Non proprio un inizio in discesa. Per la prima volta, il Tottenham disputerà dunque un match di questa portata – tra l’altro, una rarità – senza il suo uomo simbolo, il coreano autore di 173 gol in 453 partite. Il club parigino, dopo un’annata ricca di successi si ritrova a poter aggiungere alla bacheca la sua prima UEFA Super Cup. E a proposito di prime volte, Gigio Donnarumma non metterà piede in campo per difendere la porta della squadra di Luis Enrique dalla magica serata del 30 maggio scorso. Scelta drastica, rottura totale e addio prossimo per il portiere protagonista dei successi vicini e lontani dalla Tour Eiffel. Sarà la prima volta di molti, tra cui il classe 2005 Desire Doue, eroe indiscusso della finale di Champions e papabile candidato principale per il Trofeo Kopa. Così come farà il suo esordio (in match ufficiali) sulla panchina degli Spurs il tecnico danese Thomas Frank, subentrato ad Ange Postecoglou, colui che ha “condotto” il club del borgo di Haringey a disputarsi questo incontro. Tante prime volte, insomma. Dati, statistiche che incuriosiscono gli amanti dei numeri. Nel concreto, però, sarà aggiungere quel +1 alla voce “UEFA Super Cup” il vero numero a contare per davvero.

Foto: Instagram PSG