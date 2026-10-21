PSG, tegola Kvaratskhelia: rottura del crociato. Stop anche per Dembélé e Marquinhos

21/10/2026 | 11:38:27

Il Paris Saint-Germain ha pubblicato il comunicato medico dopo la sfida di Champions League contro il Barcellona, vinta dai parigini per 4-2. Gli esami hanno confermato un grave infortunio per Khvicha Kvaratskhelia, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’attaccante georgiano dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Una tegola pesantissima per Luis Enrique, che perde uno dei suoi riferimenti offensivi in un momento importante della stagione.

Il club francese ha comunicato ufficialmente: “A seguito della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la partita di ieri contro il FC Barcellona, Khvicha Kvaratskhelia sarà sottoposto a un intervento chirurgico nei prossimi giorni”. Nel comunicato non vengono specificati i tempi di recupero, ma la gravità dell’infortunio rende molto difficile ipotizzare un rientro in tempi brevi.

Le notizie negative, però, non riguardano soltanto il georgiano. Il PSG dovrà fare i conti anche con gli stop di Ousmane Dembélé e Marquinhos, entrambi costretti a fermarsi dopo la gara contro i blaugrana. Per l’attaccante francese è stata riscontrata una lesione alla coscia sinistra, mentre il difensore brasiliano ha riportato un problema alla coscia destra.

Il club ha precisato le condizioni dei due giocatori: “A seguito di una lesione alla coscia sinistra, Ousmane Dembélé resterà in cura nelle prossime settimane”. Per quanto riguarda Marquinhos, invece, il comunicato recita: “A seguito di una lesione alla coscia destra, Marquinhos resterà in cura nelle prossime settimane”.

Tre assenze pesanti per Luis Enrique, che dovrà ora valutare le alternative a disposizione per affrontare i prossimi impegni tra campionato e Champions League. In attesa di ulteriori aggiornamenti sui tempi di recupero, la certezza è che il PSG dovrà fare a meno di Kvaratskhelia per un periodo prolungato, mentre Dembélé e Marquinhos resteranno sotto osservazione nelle prossime settimane.

Foto: instagram Kvaratskhelia