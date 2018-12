Psg su Fabinho, il brasiliano allo scoperto: “Non voglio lasciare Liverpool. Ora…”

In casa Liverpool continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Fabinho. Come riferito nei giorni scorsi dalla stampa francese, le strade del brasiliano e del club inglese potrebbero separarsi prima del previsto, con il Psg che è sempre sulle tracce dell’ex Monaco. Lo stesso Fabinho, però, ai microfoni di UOL Esporte ha parlato del proprio futuro: “Le voci sul Psg? Mi è stato detto che qualcosa è stato scritto sulla stampa, ma francamente io non ha mia espresso la volontà di lasciare Liverpool. Ero ben conscio, quando sono arrivato, che sarebbe servito del tempo per entrare nei meccanismi della squadra, ma posso dire di essere felice con la maglia dei Reds. Ora non vedo un motivo per partire”.

Foto: AS