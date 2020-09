Psg, stangata per Di Maria: quattro giornate di squalifica

Brutte notizie in casa Psg: è arrivata una pesante squalifica di quattro giornate per Di Maria, reo di aver sputato all’avversario Alvaro Gonzalez durante la difficile gara con il Marsiglia, la stessa in cui esplose il caso Neymar. Secondo quanto riporta L’Equipe, a tal proposito una commissione si riunirà il 30 settembre per cercare di capire se ci sono gli estremi per la squalifica anche per lo stesso Gonzalez, reo di aver usato epiteti razzisti nei confronti del brasiliano. Ma ad essere esaminato sarà anche il comportamento di Neymar, a sua volta accusato di aver fatto commenti omofobi contro Gonzalez e razzisti contro Hiroki Sakai.

Foto: Sicom