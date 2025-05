PSG, sorride Luis Enrique. Dembelé torna ad allenarsi in gruppo

06/05/2025 | 13:43:21

Buone notizie per Luis Enrique in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro l’Arsenal di domani sera. Per centrare la finale di Champions League, il tecnico asturiano potrà contare anche su Ousmane Dembélé, l’uomo più importante della sua squadra nonché colui che ha deciso il match dell’Emirates con una rete dopo appena quattro minuti.

L’asso francese stamattina si è allenato in gruppo dopo essere stato fuori negli ultimi giorni. Il giocatore sarà presente per la sfida ai Gunners.

Foto: Instagram PSG