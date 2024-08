Milan Skriniar non rientra più nei piani di Luis Enrique, nel PSG. Il tecnico ha lasciato fuori dalla lista dei convocati tutti i giocatori che non fanno parte del suo progetto e tra questi c’è anche il difensore che ha vestito la maglia dell‘Inter.

Come riporta l’Equipe, il PSG proverà in questi ultimi giorni di mercato a cedere il giocatore slovacco che ormai è fuori dal progetto.